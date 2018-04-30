Eğitime Belediye desteği

Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde doğalgaz çalışmaları nedeniyle ön bahçesinin tahrip olduğunu hatırlattı. Bozkurt, belediye olarak okul bahçesinde düzenleme çalışması yapıp, üç boyutlu renkli beton parke taşıyla -kilit parke döşeme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Bozkurt, ‘Çocuklarımızın daha temiz ve nezih ortamda hareket etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımız tamamlanmıştır’ dedi.