Eğitimde ara yok

İlçede, eğitime ara verilmedi. Öğrencilerin birinci dönem görmüş oldukları dersleri pekiştirip sınava hazırlık motivasyonunu artırmak amacıyla aralıklı olarak deneme sınavı yapılacak. 8’inci sınıf öğrencileri için ilk deneme sınavı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Sınav sürecinde alın teri döken sevgili öğrencilerimize her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Bu yapmış olduğumuz dene sınavları yarı yıl tatili döneminde aralıklı olarak devam edecek. Amacımız öğrencilerimizin hem görmüş oldukları kazanımları pekiştirmek hem de sınava hazırlık motivasyonunu artırmak. İnşallah yapmış olduğumuz bu deneme sınavları ile öğrencilerimiz sınava daha hazır olacak” dedi.