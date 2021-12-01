Eğitimcileri unutmadı

Okul ziyaretlerinde bulunup, öğretmenlerle bir araya gelen Coşar, hazırlattığı hediyeleri de takdim etti. Başkan Coşar, ‘’Yatırımların en kıymetlisi, gayretlerin en güzeli olan eğitim; her türlü gelişmenin, ilerlemenin ve kalkınmanın temelidir. Çocuklarımızı hızla değişen dünyaya uyumlu hale getirecek bilgili, donanımlı ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için çaba gösteren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim hayatı diliyorum’’ dedi.