Eğitimcilere iş güvenliği eğitimi

ÇAYIRALAN ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program kapsamında, öğretmen ve eğitim kurumlarında görev yapan personele iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi.