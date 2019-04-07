Eğitimcilere iş güvenliği eğitimi

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Abid Ateş tarafından öğretmen ve çalışanlara verilen eğitim sonrası yapılan sınavla başarılı olanlara sertifika verileceği bildirildi.
07 Nisan 2019 Pazar 23:12
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ÇAYIRALAN ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program kapsamında, öğretmen ve eğitim kurumlarında görev yapan personele iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi.
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