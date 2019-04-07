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Eğitimcilere iş güvenliği eğitimi

ÇAYIRALAN ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program kapsamında, öğretmen ve eğitim kurumlarında görev yapan personele iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi.

Eğitimcilere iş güvenliği eğitimi

ÇAYIRALAN ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program kapsamında, öğretmen ve eğitim kurumlarında görev yapan personele iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi.

07 Nisan 2019 Pazar 23:12
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Eğitimcilere iş güvenliği eğitimi

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Abid Ateş tarafından öğretmen ve çalışanlara verilen eğitim sonrası yapılan sınavla başarılı olanlara sertifika verileceği bildirildi. 

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