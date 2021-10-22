Eğitimcilere 'afet' anlatıldı

Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen eğitime İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, şube müdürleri, öğretmenler ve idareciler katıldı. Yozgat'ta yapılan eğitici seminerine katılan Halk Eğitim Müdürü Adem Şahin tarafından verilen eğitimde afet öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Adem Şahin afetlerin insanların korkulu rüyası gibi olduğunu, ne zaman ortaya çıkacağının bilinmediğini ve insanların afetlere nerede, nasıl yakalanacağının belli olmadığını ifade ederek afet eğitiminin önemi üzerinde durdu. Son zamanlarda yaşanan depremler sebebiyle de afet bilinci kazanmanın ne kadar önemli olduğunu belirterek, ‘’Temel afet eğitimi, deprem başta olmak üzere sıkça rastlanan afetlere yönelik eğitimleri içeren programlardır. Afetlerin öncesinde, afetler sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda toplumu bilinçlendirme faaliyetleridir. Bu eğitim, topluma afet bilinci kazandırılmasını, afet durumunda toplumsal farkındalığa ve afet risklerine karşı bilinçlenmek, afet risklerinin ortadan kaldırılması veya azaltılmasını sağlamak gibi hedefler içermektedir ‘’ diye konuştu. Afetlerde doğru davranışların öğrenilmesinin ve bunların uygulamasının hayati önem taşıdığını belirterek eğitimlerin, afetlere karşı yapılacak hazırlıklarda toplumsal güç birliğinin oluşturulması, afet risklerinin toplumsal güç birliği ile azaltılması gibi sağlık, ekonomi ve sosyal açıdan birçok faydasının bulunduğunu söyledi.