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Eğitimcilerden vefa örneği

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde geçtiğimiz yıl Aralık ayında geçirdiği trafik kazası sonrasında vefat eden öğretmenin geride kalan ailesine destek amacıyla ev yenilendi, yeni eşyalar alınıp, teslim edildi.

08 Ekim 2021 Cuma 00:24
Eğitimcilerden vefa örneği

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Gülşehri beldesindeki okuluna giderken, geçen yıl Aralık ayı içerisinde geçirdiği kaza sonucunda vefat eden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, meslektaşları tarafından unutulmadı. Sorgun İlçesi Gülşehri Beldesi Çötelli İlkokuluna giderken, meydana gelen kaza sonucunda vefat eden öğretmen Recep Taş’ın ailesini, meslektaşlarıyla birlikte ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, vefat eden meslekdaşının geride kalan ailesinin eksikliklerini belirledi. Daha sonra ev ile birlikte ev eşyalarının yenilenmesine öğretmen arkadaşlarıyla birlikte öncülük eden Öcal, ‘’Öğretmenimizin kederli ailesinin acısını bir nebze hafifletmek maksadıyla Tatlı Köyü'nde ikamet ettikleri evi, ilçemiz iş insanlarının katkılarıyla parke, mutfak dolabı, mobilya takımı ve beyaz eşyalar ile baştan aşağı tefriş ettirdik’’ dedi.
-Olay-
Kaza geçtiğimiz yıl Aralık ayında meydana gelmişti. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında ters dönmüş, meydana gelen kazada öğretmen Recep Taş (40) yaşamını yitirirken, meslektaşı Furkan Durmaz (23) ile Okul Müdürü Orhan Şahin (41) yaralanmıştı.

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