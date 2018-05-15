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Eğitim sonrası sertifika

SARIKAYA ve çevre ilçelerinde görev yapan Bilim ve Teknoloji öğretmenlerine yönelik düzenlenen ‘Eğitmen Eğitimi’ tamamlandı, katılımcılara belgeleri verildi.

Eğitim sonrası sertifika

SARIKAYA ve çevre ilçelerinde görev yapan Bilim ve Teknoloji öğretmenlerine yönelik düzenlenen ‘Eğitmen Eğitimi’ tamamlandı, katılımcılara belgeleri verildi.

15 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Eğitim sonrası sertifika

Yozgat Valiliğimiz öncülüğünde başlatılan, ORAN Kalkınma Ajansı desteğiyle İl Milli Eğitim müdürlüğü himayelerinde yürütülen Kodluyoruz Projesi kapsamında verilen eğitim verimli geçti. ORAN Kalkınma Ajansı yetkilileri ve Kayseri Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Fatih Projesi sorumlusu eğitmenlerce verilen eğitim sonunda düzenlenen törene Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Danyal Kocabeyoğlu da katıldı. Kodlamanın öneminden bahseden Kocabeyoğlu, Kodlamayı oldukça önemsediklerini dile getirdi.

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