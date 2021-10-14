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Eğitim planlaması yapıldı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülecek çalışmaların masaya yatırıldığı ‘Hayat Boyu Öğrenme’ komisyonu toplantısı Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel tarafından yapıldı.

14 Ekim 2021 Perşembe 00:39
Eğitim planlaması yapıldı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülecek eğitim faaliyetleri masaya yatırıldı. Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel başkanlığında, ‘Çekerek İlçesi Hayat Boyu Öğrenme Değerlendirme’ komisyonu toplantısında çeşitli kararlar alındı. Halk Eğitimi Planlama ve İş birliği Komisyonu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kurum/kuruluş/muhtarlıklarla iş birliği yapılarak ilçe merkezi ve köylerde talep edilen kursları ile okuma yazma 1.ve 2. Kademe kurslarına başlanılması kararlaştırıldı. Seviye Tespit Sınavının yapılarak, talep olması halinde mezun durumundaki lise öğrencilerine yetiştirme ve destekleme kurslarının açılması da karar altına alındı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında kadınlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi, ilçenin turizm merkezi olması yönünde kurs ve etkinliklerin planlanması istendi. İlçemizin coğrafi konumu göz önünde bulundurularak, bu alanda ihtiyaç/talep olan kursların açılması, turizm ağırlıklı hediyelik eşya kursları planlanması, açılan kurslarda üretilen ürünlerin pazarlaması, satışıyla ilgili noktalar belirlenip, satış tezgahları oluşturulması, reklam, tanıtım, afiş ve levha çalışmalarının yapılarak, yörenin özekleri dikkate alınıp, yöre insanına, özellikle gelir getirecek kursların açılması uygun bulundu. Seracılık, balıkçılık, çilek yetiştiriciliği kursları planlanırken, okullarla iş birliği yapılarak Bağımlılıkla Mücadele eğitimleri verilmesi, İngilizce kursu açılması, yetişkinlere yönelik olarak Afet Bilinci Eğitimi düzenlenmesi,   İŞKUR ile iş birliği yapılarak en az bir mesleki beceri kazandıran kurs açılması planlandı. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak yöre insanına gelir getirici tarımsal alan ile ilgili çilek, peynir üreticiliği, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları da açılacağı kaydedildi. Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Halk Eğitim Merkezinin faal olarak katma değer sağlayıcı kursların açılmasına özen göstermesini istedi, ilçede ihtiyaç bulunan usta öğreticilerin diğer ilçelerle iş birliği yapılarak bilgi ve birikimlerinden yararlanması gerektiğini vurguladı.  *HABER MERKEZİ*

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