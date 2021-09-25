Eğitim kurumlarını gezdi

Kaymakam Topuz’a Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan eşlik etti. Kazım Karabekir Fen Lisesi ve Akdağmadeni Anadolu Lisesini ziyaret eden Topuz, okullarda incelemelerde bulunarak, okulların mevcut durumu ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Kaymakam Topuz, Covid19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekerek, ‘’Eğitim öğretimin sürdürülebilir olması hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz açısından çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığımızın koymuş olduğu kurallara uyarak, çocuklarımıza da burada alışkanlıklar kazandırarak hastalığın bulaşmasının önüne geçilmesi yönünde çalışmalar devam edecektir’’ dedi.