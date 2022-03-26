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Eğitim konuşuldu

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı vatandaşlara yönelik eğitim toplantısı yapıldı.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:48
Eğitim konuşuldu

 Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz konferans salonunda yapılan toplantı Kaymakam Samet Serin başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1’inci döneminde gerçekleştirilen çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında katılımcılara sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından Kaymakam Samet Serin, vatandaşların isteklerini ve önerilerini dinledi. Yapılan fikir alışverişi ve değerlendirmelerin ardından Serin katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

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