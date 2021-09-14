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Eğitim konuşuldu

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı toplantıda eğitim-öğretim dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

14 Eylül 2021 Salı 00:50
Eğitim konuşuldu

Aydıncık ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sene başı Öğretmenler Mesleki Eğitim toplantısına Kaymakam İrem Baha Yağan başkanlık etti. Toplantıda, okulların fiziki ortamlarının eğitim ve öğretime elverişli olup olmadığı değerlendirildi. ‘Covid19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi’ esas alınarak, pandemi döneminde okullarda yapılacak olan yüz yüze eğitimde Covid19 ile ilgili gerekli tedbirler ele alındı. Okullarda yapılan ve yapılacak olan eğitim-öğretim ile ilgili konularla ilgili görüşler masaya yatırıldı, Aydıncık 75. Yıl Öğretmenevinde ise eğitim çalışması yapıldı. Şehit Zemci Doğan Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Ayça Akay Kaya, Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Ersin Topuz tarafından öğretmenlere 2021-2022 eğitim öğretim yılı sene başı rehberlik ve psikolojik danışma semineri verdi.

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Konuşuldu
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