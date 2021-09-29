Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1383.77
ALTIN
494.22
DOLAR
8.8646
STERLİN
12.0400
EURO
10.3888

Eğitim güvenliği konuşuldu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde eğitim güvenliği masaya yatırıldı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 00:48
Eğitim güvenliği konuşuldu

‘Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon’ toplantısına Kaymakamı Fatih Topuz başkanlık etti. Uzun bir aranın ardından yüz yüze olarak başlayan eğitimin akademik yılının huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için alınması gereken tedbirler, toplantıda ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konuların ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde ve değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, geçmiş yıllar göz önünde alınarak üniversitelerde yaşanabilecek olası asayiş olayları, bunlarla ilgili alınılması gereken önlemler değerlendirilerek, ilgili yöneticiler tarafından bilgi verildi. Toplantıda barınma ihtiyaçları ile Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü’ne bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarının kapasiteleri, doluluk oranları paylaşıldı. Üniversiteye ulaşım ve yurt çevrelerinde yaşanabilecek trafik ve güvenlik sorunları da ele alınarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Güvenliği KonuşulduYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberAkdağmadeniEğitimGüvenlikZiyaretToplantıFatihTopuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞKANDAN MORAL
BAŞKANDAN MORAL
Kaymakama teşekkür
Kaymakama teşekkür
Kaymakam denetledi
Kaymakam denetledi
Taşımalı eğitime takip
Taşımalı eğitime takip
Tek tek sınıflar gezildi
Tek tek sınıflar gezildi
Yatırımları denetledi
Yatırımları denetledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim