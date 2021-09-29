Eğitim güvenliği konuşuldu

‘Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon’ toplantısına Kaymakamı Fatih Topuz başkanlık etti. Uzun bir aranın ardından yüz yüze olarak başlayan eğitimin akademik yılının huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için alınması gereken tedbirler, toplantıda ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konuların ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde ve değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, geçmiş yıllar göz önünde alınarak üniversitelerde yaşanabilecek olası asayiş olayları, bunlarla ilgili alınılması gereken önlemler değerlendirilerek, ilgili yöneticiler tarafından bilgi verildi. Toplantıda barınma ihtiyaçları ile Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü’ne bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarının kapasiteleri, doluluk oranları paylaşıldı. Üniversiteye ulaşım ve yurt çevrelerinde yaşanabilecek trafik ve güvenlik sorunları da ele alınarak değerlendirildi.