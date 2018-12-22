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Eğitim değerlendirildi

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Osman Durmaz Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya geldi.

Eğitim değerlendirildi

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Osman Durmaz Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya geldi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Eğitim değerlendirildi

Akkan, öğrencilerin derslerdeki durumu, DYK’lara katılımları, sosyal ve kültürel etkinlikler ile öğrencilerin amaç ve hedefleri üzerinde görüş alış verişinde bulundu.

Öğrencilerin memnuniyeti ve beklentileri değerlendirildiği toplantıda, İlçenin en güzide okullarından olan Osman Durmaz Fen Lisesi öğrencilerinin YKS‘deki başarısı takdir edildi.

Öğrencilerden beklenilenin, eğitim ortamını ve fırsatını iyi değerlendirmeleri istendi. 

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