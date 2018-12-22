Eğitim değerlendirildi

Akkan, öğrencilerin derslerdeki durumu, DYK’lara katılımları, sosyal ve kültürel etkinlikler ile öğrencilerin amaç ve hedefleri üzerinde görüş alış verişinde bulundu.

Öğrencilerin memnuniyeti ve beklentileri değerlendirildiği toplantıda, İlçenin en güzide okullarından olan Osman Durmaz Fen Lisesi öğrencilerinin YKS‘deki başarısı takdir edildi.

Öğrencilerden beklenilenin, eğitim ortamını ve fırsatını iyi değerlendirmeleri istendi.