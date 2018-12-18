Eğitim değerlendirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, yapılan çalışmalar, eğitim faaliyetleri, kurslar, sosyal, kültürel etkinlikler hakkında bilgi verdi. Kaymakam Evren Çakır, Çekerek’in eğitim altyapısının çok iyi olduğunu, genç ve dinamik bir öğretmen yapısının bulunduğunu, başarının önünde hiçbir engelin olmadığını söyledi. Çakır, ‘’İlçe Milli eğitim Müdürlüğümüzün, eğitimin önündeki engelleri kaldırmadaki gayretleri yadsınamaz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesine devam edilecektir. Kapımız öğretmenlerimize her zaman açıktır’’ dedi.

İkinci dönem öğretmen buluşmalarına devam edeceği de kaydedildi.