Eğitim değerlendirildi

Kaymakam Naçar, Çiçekdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam ve okul yönetimi ile birlikte sınıfları tek tek gezen Naçar, öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Rabia Naçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam ve daire amirleri ile Eğitim Kurumu Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanlarının da katılımı ile toplantı yaptı. Toplantıda, Eğitim Kurumları güvenlik konuları ele alında. Öğrenci güvenliğinin, güvenli okul ve güvenli çevre ile sağlanabileceği vurgusu yapılarak, çeşitli kararlar alındı.