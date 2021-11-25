EBRU TANITILDI

Sorgun ilçesi Faraşlı İlkokulunda öğrencilere ebru sanatının tanıtımı uygulamalı olarak yapılırken, çocukların saç bakımları da gerçekleştirildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Faraşlı İlkokulu öğrencilerine Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Talib İlbaş tarafından Ebru sanatı tanıtılıp, öğrencilerin saç tıraşlarının da yapıldığını söyledi. Öcal, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Koçak’a desteklerinden dolayı ve Usta Öğretici Talib İlbaş’a da emek, gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.