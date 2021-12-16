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E-Sınav kursu

Yozgat’ın Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde kurulan e-sınav merkezlerinde görev yapacak personele yönelik eğitim çalışması gerçekleştirildi.

16 Aralık 2021 Perşembe 00:32
E-Sınav kursu

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçede açılan e-sınav salonunda yapılacak olan motorlu taşıtlar, ustalık, kalfalık, amatör telsiz kullanıcı sınavı uygulamasında görev alacak öğretmenlere yönelik iki gün süreli bilgilendirme eğitimi verdi. Sorgun ilçesinde ise Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan e-sınav Merkezi Salonunda görev alacak öğretmen ve personele eğitim verildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından e-sınav Merkezi Salonundaki seminerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ile birlikte bilgilendirmede bulundu.

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