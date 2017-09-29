-Düzenleme sürüyor

Çekerek Belediyesi doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan hastane yolunda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Hastane yolunun kısa süre içerisinde tamamlanarak yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi. İlçe merkezinde bulunan çay bahçesi ise belediye tarafından başlatılan çalışmayla baştan aşağı yenilendi. Peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yapılan çay bahçesi yeni yüzüyle ilçe halkına hizmet vermeye hazırlanıyor. Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, kış bastırmadan yaz döneminde başlayan tüm projeleri hedeflenen noktaya getirerek tamamlamayı amaçladıklarını ifade etti.