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-Düzenleme sürüyor

ÇEKEREK İlçesi’nde belediye tarafından başlatılan düzenleme ve onarma çalışmaları sürüyor. Yaklaşan kış öncesi ilçe hastanesine ulaşımı sağlayan yolda onarım çalışması yaparken, ilçe merkezindeki çay bahçesini de yeniden düzenliyor.

-Düzenleme sürüyor

ÇEKEREK İlçesi’nde belediye tarafından başlatılan düzenleme ve onarma çalışmaları sürüyor. Yaklaşan kış öncesi ilçe hastanesine ulaşımı sağlayan yolda onarım çalışması yaparken, ilçe merkezindeki çay bahçesini de yeniden düzenliyor.

29 Eylül 2017 Cuma 07:07
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-Düzenleme sürüyor

Çekerek Belediyesi doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan hastane yolunda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Hastane yolunun kısa süre içerisinde tamamlanarak yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi. İlçe merkezinde bulunan çay bahçesi ise belediye tarafından başlatılan çalışmayla baştan aşağı yenilendi. Peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yapılan çay bahçesi yeni yüzüyle ilçe halkına hizmet vermeye hazırlanıyor. Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, kış bastırmadan yaz döneminde başlayan tüm projeleri hedeflenen noktaya getirerek tamamlamayı amaçladıklarını ifade etti.

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