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Duvar çürük çıktı

BOĞAZLIYAN ilçesinde geçtiğimiz yıl restorasyona alınan Çarşı Hamamı’nın duvarları çürük çıkınca, Vakıflar Bölge Müdürlüğü hamamı sıfırdan inşa etme kararı aldı.

Duvar çürük çıktı

BOĞAZLIYAN ilçesinde geçtiğimiz yıl restorasyona alınan Çarşı Hamamı’nın duvarları çürük çıkınca, Vakıflar Bölge Müdürlüğü hamamı sıfırdan inşa etme kararı aldı.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Duvar çürük çıktı

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, hamamda yürütülen ön inceleme sonucunda, hamamın duvarlarının çürük çıktığını, restorasyon yerine sıfırdan inşa edileceğini bildirdi. Karaca, yapılan ihale sonucunda yüklenici firma çalışmalarına başlarken, hamamı ayakta tutan duvar ve kolonların çürük olduğunun rapor ile tespit edildiğini aktardı. Karaca, “Bu tür durumlarda eserimiz kurtarılamayacak derecede hasarlı ise sıfırdan inşa ediyoruz. Aslına sadık kalarak, aslı gibi inşa yapıyoruz. Bu hamam da böyle olacak ve yine ilçe halkının hizmetinde olacak” diye konuştu.
Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Yozgat’ta hamam dışında 2018 yılı içerisinde il merkezinde bulunan Fatih Cami, Sağır Mustafa Ağa Cami ve Başçavuş Hamamı’nın da restore edileceğini, toplamda 10 eserin bulunduğunu, bunlardan 7 adetinin ihale kurulundan geçtiğini de bildirdi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal ise, restore sonrasında da hamamın aynı hizmeti vereceğini, ilçe merkezinde başka hamamın bulunmadığını dile getirdi.

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