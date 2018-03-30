Dünyada iki tane

Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan kazılar neticesinde 2014 yılında gün yüzüne çıkarılan tarihi Roma Hamamı kalıntıları ve havuzları, her mevsim ilçeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. 48 derece sıcaklıkta yer üstüne çıkan hamam suyunun birçok hastalığa şifa olduğu bilinirken, Roma Hamamı’nın üst kısmındaki friz süslemelerindeki boğa başı ve yılan figürleri dikkat çekiyor. En az 2 bin yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen Roma Hamamı hakkında açıklamalarda bulunan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Roma medeniyeti tarafından yapılan Roma Hamamı’nın 2 bin yıllık olduğu var sayılıyor. Çünkü kazı çalışmaları sırasında çıkan paraların, sikkeleri tarihi ve yapının duruşu MS. 40'ncı yıllarda inşa edildiğini gösteriyor. Yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip, içinde yapıldığı yıldan itibaren sıcak suyu bulunan dünyadaki 2 roma hamamından birisi. Ama buranın farklı bir özelliği var. Biz de bu taş sütunlarda Roma’nın gücünü simgeleyen boğa başıyla beraber sağlık tanrıçası Asklepios’un sembolü olan mitolojideki dili dışına çıkmış yılan sembolü var. Bu da bilim adamları tarafından suyun şifalı olduğunu bize izah etmişlerdi. Bu da buranın bir termal tedavi merkezi olarak kullanıldığını da gösteriyor. Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olduğu inanılıyor” dedi.

Roma Hamamı etrafında kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını ve kısa süre içerisinde antik hamamın etrafında kazı çalışmalarının başlayacağını söyleyen Açıkel, “Tarihi Roma Hamamı’nın çevresinde yıkım çalışmaları bir kısmında başladı. Daha önceden 24 tane iş yerini kamulaştırmıştık şimdi de 36 iş yeri kamulaştırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı, Yozgat Valiliği eliyle bu kamulaştırma işlemi devam ediyor. Buranın turizme kazandırılması noktasında çok ciddi tanıtım faaliyetlerimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığının gezip görülmesi gereken yerler sıralamasında 1. sırada yer alıyoruz. Aynı zamanda dünya mirası UNESCO’ya bir başvuruda bulunduk. Türkiye’nin geçici listesindeyiz. İnşallah dünya mirasına da Sarıkaya Roma Hamamını kazandırmış olacağız” diye konuştu.

