Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114845
ALTIN
168.001
DOLAR
3.9436
STERLİN
5.5268
EURO
4.8469

Dünyada iki tane

BİRİ İngiltere’nin Bath şehrinde diğeri ise Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan, Roma Dönemi’nden kalma tarihi özellikleri ve 2 bin yıldır akan şifalı suyuyla dikkat çeken ‘Kral Kızı’ adıyla da bilinen Basilica Therma Roma Hamamı’nın dünyada bir üçüncüsü bulunmuyor.

Dünyada iki tane

BİRİ İngiltere’nin Bath şehrinde diğeri ise Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan, Roma Dönemi’nden kalma tarihi özellikleri ve 2 bin yıldır akan şifalı suyuyla dikkat çeken ‘Kral Kızı’ adıyla da bilinen Basilica Therma Roma Hamamı’nın dünyada bir üçüncüsü bulunmuyor.

30 Mart 2018 Cuma 07:00
4 Okunma
Dünyada iki tane

Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan kazılar neticesinde 2014 yılında gün yüzüne çıkarılan tarihi Roma Hamamı kalıntıları ve havuzları, her mevsim ilçeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. 48 derece sıcaklıkta yer üstüne çıkan hamam suyunun birçok hastalığa şifa olduğu bilinirken, Roma Hamamı’nın üst kısmındaki friz süslemelerindeki boğa başı ve yılan figürleri dikkat çekiyor.  En az 2 bin yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen Roma Hamamı hakkında açıklamalarda bulunan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Roma medeniyeti tarafından yapılan Roma Hamamı’nın 2 bin yıllık olduğu var sayılıyor. Çünkü kazı çalışmaları sırasında çıkan paraların, sikkeleri tarihi ve yapının duruşu MS. 40'ncı yıllarda inşa edildiğini gösteriyor. Yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip, içinde yapıldığı yıldan itibaren sıcak suyu bulunan dünyadaki 2 roma hamamından birisi. Ama buranın farklı bir özelliği var. Biz de bu taş sütunlarda Roma’nın gücünü simgeleyen boğa başıyla beraber sağlık tanrıçası Asklepios’un sembolü olan mitolojideki dili dışına çıkmış yılan sembolü var. Bu da bilim adamları tarafından suyun şifalı olduğunu bize izah etmişlerdi. Bu da buranın bir termal tedavi merkezi olarak kullanıldığını da gösteriyor. Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olduğu inanılıyor” dedi. 
Roma Hamamı etrafında kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını ve kısa süre içerisinde antik hamamın etrafında kazı çalışmalarının başlayacağını söyleyen Açıkel, “Tarihi Roma Hamamı’nın çevresinde yıkım çalışmaları bir kısmında başladı. Daha önceden 24 tane iş yerini kamulaştırmıştık şimdi de 36 iş yeri kamulaştırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı, Yozgat Valiliği eliyle bu kamulaştırma işlemi devam ediyor. Buranın turizme kazandırılması noktasında çok ciddi tanıtım faaliyetlerimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığının gezip görülmesi gereken yerler sıralamasında 1. sırada yer alıyoruz. Aynı zamanda dünya mirası UNESCO’ya bir başvuruda bulunduk. Türkiye’nin geçici listesindeyiz. İnşallah dünya mirasına da Sarıkaya Roma Hamamını kazandırmış olacağız” diye konuştu. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Turnuva tamamlandı
Turnuva tamamlandı
Kütüphane Haftası kutlandı
Kütüphane Haftası kutlandı
Kahve kokusunda sohbet
Kahve kokusunda sohbet
Altyapı çalışmaları başladı
Altyapı çalışmaları başladı
Aydıncık'ta konuştular
Aydıncık'ta konuştular
Mehmetçiğe moral desteği
Mehmetçiğe moral desteği

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim