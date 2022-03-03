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Dubleks kedi evleri

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, Belediye tarafından yapılan kedi evleri ilçenin belirli bölgelerine konuldu.

03 Mart 2022 Perşembe 00:45
Dubleks kedi evleri

Sorgun’da sokak kedilerinin beslenme ve barınabilmesi için ihtiyaç duyulan yerlere 2 katlı kedi evleri yerleştirildi.   Sorgun Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sokak hayvanları için bir proje daha hayata geçti. Belediye tarafından özel olarak üretilen kedi evleri, şehrin daha önce belirlenen noktalarına yerleştirildi. Soğuk kış aylarında sokak kedilerinin sıcak bir ortamda barınabilmeleri için imal edilen kedi evleri, daha önce belirlenmiş bölgelere yerleştirilmeye başlandı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Sorgun Belediyemizin yaptığı kedi evlerini dağıtımını ekip arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Yapmış olduğumuz kedi evleri 3 oda 2 solan dubleks. Can dostlarımızın 'Can Yuvaları' hazır ve yerlerine ulaştırdık. Yerleştirdiğimiz yerlerde çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor. Vatandaş olarak bizlere düşen görev, kedi evlerimize zarar vermeden çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak adına kedilerimizin besleme noktalarına mama ve su dağıtımını yaparak beslenmelerini sağlamak. Bu barınakların bakımı ve kedilerimizin beslenmesi belediyemiz tarafından yapılacak. Güvende ve iyi bakılacaklar” dedi. 
 

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