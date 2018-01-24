Dualı mesai

Diğer mesai arkadaşlarının da gelmesiyle birlikte toplu halde ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna katılan Askerlerimiz için dua etti.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği tarafından organize edilen mesai öncesinde Mehmetçikler için dua yapılması etkinliğine çalışanların önemli bölümü katıldı.

Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için, yanı başımızda belli odaklarca desteklenerek büyütülen ve askeri bir güç haline getirilmek istenilen terör örgütlerinin bertaraf edilmesi maksadıyla Türk Ordusu'nun Afrin'de başlattığı harekatın hayırlı olması dileğinde bulunuldu.