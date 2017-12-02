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-Dualarla açıldı

YENİFAKILI İlçesi’nde yapımı tamamlanan Hacı Rahmankul Han Camii Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın da katılımıyla dualarla açıldı.

-Dualarla açıldı

YENİFAKILI İlçesi’nde yapımı tamamlanan Hacı Rahmankul Han Camii Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın da katılımıyla dualarla açıldı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-Dualarla açıldı

Yenifakılı’da Üçüncü Toki konutları bölgesine inşa edilen caminin açılışı Cuma namazı öncesi gerçekleştirildi. Açılışa Vali Kemal Yurtnaç, Yenifakılı Kaymakam Vekili Davut Sinanoğlu, Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, İl Müftüsü Salih Sezik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yenifakılı İl Genel Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Camiyi inceleyen Vali Yurtnaç, farklı mimariye sahip caminin ilçeye farklı bir manevi hava kattığını belirterek, inşasında emeği geçenlere tebrikte bulundu. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, üçüncü Toki konutlarıyla ilçede yeni bir yaşam alanı oluştuğunu ve  Yenifakılı’nın büyüdüğüne dikkat çekerek, ihtiyaç duyulan camiyi farklı bir mimariyle inşa etmek istediklerini, bu doğrultuda Hacı Rahmankul Han Camii’nin yapıldığını söyledi. Başkan Karadavut, “İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Camimizde yapılan ibadetlerin kabul olmasını temenni ediyor, açılışımıza teşrif edenlere teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.
Açılışın ardından camide ilk Cuma namazı da kılınmış oldu.

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