Dönemin ilk değerlendirmesi

‘Oku-Yorum Anlatı-Yorum’ projesi kapsamında Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi anlatım grubu öğrencileri Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ile birlikte kahvaltıda bir araya gelerek dönemin ilk değerlendirme toplantısını yaptılar.

Aksoy, "Dönemin ilk değerlendirme toplantısını Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerimiz ile yaptık. Öğrencilerimiz ile kahvaltıda bir araya gelerek hem sohbet ettik hem de değerlendirmelerde bulunduk. Sevgili gençlerimiz, okudukları kitap üzerine değerlendirmelerde bulunup, edebi keyfi yüksek güzel bir hava oluşturdular. Kendilerine emek veren okul müdürümüz başta olmak üzere anlatım grubu öğretmenimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.

