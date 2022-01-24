DÖNEM SONU ETKİNLİĞİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından okulun konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Kampüs Müdürü Asım Yılmaz, öğrencilerin dönem boyunca derslerde üstün başarı ortaya koyduklarını belirtti. Okulun hem ders anlamında hem de sosyal aktiviteler anlamında geniş yelpazeye sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, öğrencilerin gelecek dönem de de başarılarını artarak sürdüreceklerine inandığını kaydetti. Yılmaz, etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Daha sonra mini şiir dinletisi, solo ve koro şarkılardan oluşan çalışmalarla sahne alan öğrenciler yine unutulmaz bir etkinlikle öğretmenlerine ve velilerine güzel anlar yaşattılar. Etkinliğe, Sorgun Bahçeşehir Koleji Müdürü Asım Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.