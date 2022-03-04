DOLU DOLU MART

Bu ay içerisinde gerçekleştirilecek olan kültür sanat etkinliklerinin tamamı ücretsiz olurken birbirinden güzel birçok program Akdağmadeni halkının beğenisine sunulacak. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Mart ayının yapılan etkinlikler ile dolu dolu geçeceğini söyledi. Pandemiden dolayı bazı kültür etkinliklerine ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatan Yalçın, artık etkinliklere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti. Akdağmadeni halkı için Mart ayınının dolu dolu bir şekilde etkinlikler ile geçeceğinin altını çizen Yalçın, ‘’Yapmış olduğumuz etkinliklere Akdağmadeni Kültür ve Sanat Edebiyat Derneği, ilçe Müftülümüz, Yozgat Bozok Üniversitesi, Akdağmadeni Kaymakamlığı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Adli Bilimciler Derneği’yle bir çok programda iş birliği ile çalışacağız. Programda emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim. Etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir’’ dedi. Akdağmadeni Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Mart ayı etkinlikleri ise şu şekilde;

5 Mart tarihinde saat 19.00’da konferans salonunda, şiir ve müzik dinletisi programı, 8 Mart tarihinde saat 10.00’da konferans salonunda, Dünya Kadınlar günü kutlama programı Yozgat İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner’den tarafından gerçekleştirilecek. 10 Mart tarihinde saat 19.00’da kültür merkezinde, Edebiyatçı Yazar Hayati İnanç ‘Can Veren Pervaneler’ konulu söyleşisi, 18 Mart tarihinde Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’nde saat 19.00’da kültür merkezinde İlahi Sanatçısı Ender Tekin şehitleri dualar ve ilahilerle anacak. 28- 29 Mart tarihlerinde ise saat 08.30’da Sağlık Yüksek Okulu Konferans Salonunda, ‘Uyuşturucuyla Mücadelede Bilim’ konulu sempozyum yapılacak.

