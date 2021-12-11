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Doktorlardan ziyaret

Yozgat’ın Çandır ilçesinde görev yapan doktorlar, kaymakamı ziyaret edip, genel değerlendirmelerde bulundular.

11 Aralık 2021 Cumartesi 00:00
Doktorlardan ziyaret

Kaymakam Ramazan Cihangir, İlçe Devlet Hastanesinde görevli doktorlar ile makamında bir araya geldi. Cihangir, doktorların özverili bir şekilde çalıştıklarını belirterek, kendilerine teşekkür etti.

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