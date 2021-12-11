Doktorlardan ziyaret

Kaymakam Ramazan Cihangir, İlçe Devlet Hastanesinde görevli doktorlar ile makamında bir araya geldi. Cihangir, doktorların özverili bir şekilde çalıştıklarını belirterek, kendilerine teşekkür etti.
11 Aralık 2021 Cumartesi 00:00
Yozgat’ın Çandır ilçesinde görev yapan doktorlar, kaymakamı ziyaret edip, genel değerlendirmelerde bulundular.
Kaymakam Ramazan Cihangir, İlçe Devlet Hastanesinde görevli doktorlar ile makamında bir araya geldi. Cihangir, doktorların özverili bir şekilde çalıştıklarını belirterek, kendilerine teşekkür etti.