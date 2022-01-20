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DÖGEP toplantısı yapıldı

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) kapsamında aralık ve ocak ayları toplantısı yapıldı.

20 Ocak 2022 Perşembe 00:20
DÖGEP toplantısı yapıldı

Çekerek Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Şahin başkanlığında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) Aralık 2021- Ocak 2022 Toplantısı yapıldı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde öğretmenlerin, mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan DÖGEP toplantısı yapılarak, uygulanacak olan faaliyetler kararlaştırıldı. 17 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin katıldığı toplantıda ‘Hz Muhammed (sav)'in Eğitim Anlayışı ve Eğitim Metodu’ konularında fikir alış-verişinde bulunularak, öğretmenlerin rolünün önemi üzerinde duruldu. •Sümeyye İlhan• 

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