Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114594
ALTIN
170.908
DOLAR
3.9864
STERLİN
5.6075
EURO
4.8900

Doğankent’te toplu sözleşme

SORGUN ilçesinin Doğankent Beldesi’nde belediyede çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Doğankent’te toplu sözleşme

SORGUN ilçesinin Doğankent Beldesi’nde belediyede çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
2 Okunma
Doğankent’te toplu sözleşme

Hizmet İş Sendikası ile Doğankent Belediyesi arasında sürdürülen toplu iş görüşmeleri tamamlandı. Görüşmeler sonucunda hazırlanan sözleşmeye Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur ve Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız imza attı. Sendika Başkanı Zararsız, Doğankent Belediyesi iş yerlerinde çalışan sendika üyesi işçilerin 75 lira olan yevmiyelerinin, imzalanan ek protokol ile 115 liraya yükseltildiğini söyledi. Zararsız, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur' a teşekkür etti. 
ÜCRET ZAMMI
Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, yönetmenliğe eklenen geçici madde ile işçilerin ücretlerine 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 4 oranında zam uygulanacağını kaydetti. Zararsız, ‘’İhale Sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri 31 Aralık 2017 tarihinde sone eren iş-yerlerinde, 1 Ocak 2018-2 Nisan 2018 tarihlerini kapsayan geçiş döneminde Yüksek Hakem Kurulu sözleşmesinin ve ücret zamlarının uygulanması ile ilgili yönetmelik değişikliği yayınlandı. Yönetmeliğe eklenen geçici madde gereğince, işçilerin ücretlerine 1 Ocak 2018 tahinden geçerli olmak üzere yüzde 4 ücret zammı uygulanacak, diğer parasal haklar ödenecek. Tüm üyelerimize, işçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TURiZM YATIRIMLARINA DEVAM
TURiZM YATIRIMLARINA DEVAM
Doğal Ürünler Evi açıldı
Doğal Ürünler Evi açıldı
Su hattında yenileme
Su hattında yenileme
Yeniden seçildi
Yeniden seçildi
Çekerek Sahasına FiFA standardı
Çekerek Sahasına FiFA standardı
Yerköy-Sungurlu'ya yol
Yerköy-Sungurlu'ya yol

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim