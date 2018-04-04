Doğankent’te toplu sözleşme

Hizmet İş Sendikası ile Doğankent Belediyesi arasında sürdürülen toplu iş görüşmeleri tamamlandı. Görüşmeler sonucunda hazırlanan sözleşmeye Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur ve Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız imza attı. Sendika Başkanı Zararsız, Doğankent Belediyesi iş yerlerinde çalışan sendika üyesi işçilerin 75 lira olan yevmiyelerinin, imzalanan ek protokol ile 115 liraya yükseltildiğini söyledi. Zararsız, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur' a teşekkür etti.

ÜCRET ZAMMI

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, yönetmenliğe eklenen geçici madde ile işçilerin ücretlerine 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 4 oranında zam uygulanacağını kaydetti. Zararsız, ‘’İhale Sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri 31 Aralık 2017 tarihinde sone eren iş-yerlerinde, 1 Ocak 2018-2 Nisan 2018 tarihlerini kapsayan geçiş döneminde Yüksek Hakem Kurulu sözleşmesinin ve ücret zamlarının uygulanması ile ilgili yönetmelik değişikliği yayınlandı. Yönetmeliğe eklenen geçici madde gereğince, işçilerin ücretlerine 1 Ocak 2018 tahinden geçerli olmak üzere yüzde 4 ücret zammı uygulanacak, diğer parasal haklar ödenecek. Tüm üyelerimize, işçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.