Doğankent’e modern görüntü

Beldeye geçtiğimiz yıl içerisinde 16 milyon liralık yatırım yapıldığı belirten Belediye Başkanı Doğan Sungur, Güneş Enerjisi ve Kapalı Sulama sistemlerinin kurulmasını sağladıklarını, Kültür Evi binasını da hizmete sunduklarını söyledi. Sungur, ‘Spor Kompleksi, Aile Yaşam Merkezi hizmetlerimizin yanında, beldemiz yollarında kilitli parke, bordür, yol, kanalizasyon, çalışmalarını da gerçekleştirdik. Belediyemizin makine parkını kepçe alımı ile güçlendirdik. Cami, külliye, taziye ve aşevi yapımlarını tamamladık’ dedi.

Başkan Sungur, Mevlana Parkı restorasyonu, Atık Su Atma Revizyon Projesi ile Yenimahalle dere ıslahı projeleriyle birlikte geçen yıl toplamda 16 milyon 34 bin 93 liralık bir yatırımı hayata geçirdiklerini, bu yıl yeni yatırımlara imza atacaklarını sözlerine ekledi.