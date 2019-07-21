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Doğalgaza talep arttı

SARIKAYA ilçesinde doğalgaza olan talebin her geçen gün arttığı, belediyenin de abonelerin biran önce doğalgaza kavuşabilmeleri için gerekli kolaylığı sağladığı kaydedildi.

Doğalgaza talep arttı

SARIKAYA ilçesinde doğalgaza olan talebin her geçen gün arttığı, belediyenin de abonelerin biran önce doğalgaza kavuşabilmeleri için gerekli kolaylığı sağladığı kaydedildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 21:57
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Doğalgaza talep arttı

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçede yaklaşık 5 bin doğalgaz abonesinin olduğunu söyledi. Açıkel, ‘Civar ilçelerin 12-15 sene arasında ulaştığı abone sayısına biz bir buçuk yılda ulaştık. Bu durum, kendi yaptığımız yolların bozulmasına müsaade ettiğimiz için gerçekleşti’ dedi. 
Sarıkaya Belediye Başkanı Açıkel, bu sene 8 kilometre olmak üzere toplamda 54 kilometre yol ağından doğalgaz geçtiğini hatırlattı. Açıkel, ‘Resimlere baktığımızda bozuk yolu görmeniz gayet normal. Ama ben baktığımda doğalgazla buluşan evleri, hayır dua eden analarımızı görüyorum. Onlar da takdir ettiler ki, rekorlarla yeniden başkan seçtiler. Tamirat ve yol yapım çalışmalarımız ise devam ediyor’ diye konuştu.

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