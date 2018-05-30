Doğalgaz çalışmasına devam

Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde düzenlenen törenle doğalgaza kavuşturulan Sarıkaya ilçesinde, ev ve işyerlerine doğalgaz dağıtım çalışmalarına havaların ısınmasıyla birlikte hız verildi. Yozgat il merkezinin ardından Sorgun, Yerköy, Boğazlıyan, Çekerek ilçelerinin son olarak da Sarıkaya ilçesinin doğalgaza kavuşturulduğu hatırlatıldı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sarıkaya'nın doğalgaz hizmetine kavuşturulmasının önemli bir hizmet olduğuna dikkat çekti. Açıkel, 5 kilometrelik hattın, 13 kilometreye çıkarıldığını, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.