Doğalgaz çalışmalarına devam

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sarıkayalıların yıllardır özlemini çektiği doğalgaza kavuşturulmasının ardından doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Doğalgaz çalışmalarının yapıldığı kesimlerde incelemelerde bulunan Başkan Açıkel, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bozulan yollarda vakit geçirmeden çalışmalar yapılacağını söyledi. Başkan Açıkel, "İlçemiz sakinleri doğalgazın gelmesi noktasında büyük gayret saf etti. Abonelik konusunda duyarlı davranarak kısa sürede bu işlemleri tamamlayarak doğalgazın ilçemize gelmesine katkı sağladılar. İlçemiz geçen yıldan itibaren doğalgaz kullanımı başladı. Şimdi doğalgaz kullanımının diğer bölgelere de yaygınlaştırılması amacıyla ana hat çalışması devam etmektedir’’ dedi.