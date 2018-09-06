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Doğalgaz çalışmalarına devam

AKDAĞMADENİ İlçesinde doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Doğalgaz çalışmalarına devam

AKDAĞMADENİ İlçesinde doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Doğalgaz çalışmalarına devam

İlçenin Gültepe Mahallesi, Hastane Caddesi’nde ana boru döşeme işlemlerine geçildiği kaydedildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, doğalgaz çalışmalarıyla ilgili çalışmaların Gültepe Mahallesi’nde devam ettiğini, çalışmaların tamamlanmasının ardından hava kirliliğinin en aza indirgeneceğini söyledi. Coşgun, ‘’Doğalgaz, tasarruf başta olmak üzere birçok artısı vatandaşlarımıza sunulmuş olacaktır. Çalışmalar devam ederken bizler de alt yapıya zarar verilmemesi için sürekli işin başındayız. Vatandaşlarımızın bu süre boyunca rahatsız olmaması için çalışmaları kontrol edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bize anlayış göstereceğine inanıyoruz’’ dedi.

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