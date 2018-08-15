Doğalgaz çalışmaları

Coşgun, ‘’Bugün ilçemiz yine tarihi günlerinden birini yaşıyor. Vatandaşlarımızın büyük bir özlemle beklediği doğalgaz çalışmalarında son aşamaya gelinerek ana boru hattının döşenmesi Gültepe Mahallemizden başlamış bulunmaktadır. Doğalgazın ilçeye kazanımı ile birlikte hava kirliliği en aza indirgenmiş olacak. Bunun akabinde doğalgazın tasarrufta başta olmak üzere birçok artısı vatandaşlarımıza sunulmuş olacaktır’’ dedi.

Başkan Çoşgun, çalışmaları yakından takip ettiklerini, altyapıya zarar verilmemesine özen gösterildiğini kaydetti. Coşgun, ‘’Vatandaşlarımızın bu süre boyunca rahatsız olmaması için çalışmaları kontrol edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bize anlayış göstereceğine inanıyoruz’’ diye konuştu.