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Doğalgaz çalışmaları

AKDAĞMADENİ ilçesinin son yıllardaki en büyük atılımlarından birisi olan doğal gaz çalışmalarına Gültepe Mahallesi’nden başladı. Belediye Başkanı İrfan Coşgun, incelemerde bulunup, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Doğalgaz çalışmaları

AKDAĞMADENİ ilçesinin son yıllardaki en büyük atılımlarından birisi olan doğal gaz çalışmalarına Gültepe Mahallesi’nden başladı. Belediye Başkanı İrfan Coşgun, incelemerde bulunup, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Doğalgaz çalışmaları

Coşgun, ‘’Bugün ilçemiz yine tarihi günlerinden birini yaşıyor. Vatandaşlarımızın büyük bir özlemle beklediği doğalgaz çalışmalarında son aşamaya gelinerek ana boru hattının döşenmesi Gültepe Mahallemizden başlamış bulunmaktadır. Doğalgazın ilçeye kazanımı ile birlikte hava kirliliği en aza indirgenmiş olacak. Bunun akabinde doğalgazın tasarrufta başta olmak üzere birçok artısı vatandaşlarımıza sunulmuş olacaktır’’ dedi.

Başkan Çoşgun, çalışmaları yakından takip ettiklerini, altyapıya zarar verilmemesine özen gösterildiğini kaydetti. Coşgun, ‘’Vatandaşlarımızın bu süre boyunca rahatsız olmaması için çalışmaları kontrol edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bize anlayış göstereceğine inanıyoruz’’ diye konuştu.

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