Doğalgaz çalışmaları

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, doğalgaz altyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam eden Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanındaki ilk imar çapını hazırlayarak, yatırım yapacak firmaya teslim ettiklerini söyledi. Coşar, ‘’Önümüzdeki yıl içerisinde alanımızdaki altyapı çalışmalarını tamamlayarak ardından bölgemizde üretim ve istihdam sağlayacak fabrikaların inşaat çalışmalarına başlanılmasını hedefliyoruz. Bu önemli adımların heyecanı ve gururunu taşıyor, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum’’ dedi. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar da, Yozgat’ın doğalgaz kullanımı bulunmayan Çayıralan, Çandır ve Aydıncık ilçelerine de doğalgazın önümüzdeki yıl geleceğini söyledi. Codar, Ekim ayı belediye meclisinde aldıkları karar doğrultusunda ilçeye doğalgaz gelmesi halinde bozulacak yolların yapımını belediye olarak karşılayacaklarını bildirdi. Codar, ‘’Bu doğrultuda belediyemizi ziyarete gelen Sürmeli Gaz yetkilileri ile konunun teknik boyutu doğrultusunda Çayıralan Belediyesi olarak gerekli güvenceyi vererek, işin resmî boyutuna başlanılmıştır. Firma yetkilileri ile görüşmemizde Ocak 2022 tarihi itibariyle ilk kazmayı vuracağımız teyit edilmiştir. Doğalgazın ilçemize getirilmesi konusunda bizimle birlikte çaba sarf eden tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.