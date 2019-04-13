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Doğalgaz ağı genişliyor

ÇEKEREK İlçesinde Doğalgaz boru hattı güzergahlarının genişletilerek, daha fazla konutun yararlanmasına yönelik hazırlıklara başlanıldı.

Doğalgaz ağı genişliyor

ÇEKEREK İlçesinde Doğalgaz boru hattı güzergahlarının genişletilerek, daha fazla konutun yararlanmasına yönelik hazırlıklara başlanıldı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Doğalgaz ağı genişliyor

Sürmeligaz yetkilileri, Çekerek Belediyesi  teknik personeli ile birlikte doğalgaz bulunmayan konutlar ile mahallelere yönelik planlama yaptı. Belediye Başkanı Eyüp Çakır, planlaması yapılan dağıtım ağı projesi kapsamında yapılacak 10 kilometrelik hat projesini inceledi. Başkan Çakır, çalışmaların yakın zamanda başlanılacağını, daha fazla konutun doğalgazdan yararlanmaları için çalışacaklarını ifade etti.

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