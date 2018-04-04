Doğal Ürünler Evi açıldı

Sırçalı Belediyesi Kadın İstihdamı Destekleme projesi kapsamında, belediye tarafından Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu üzerinde kurulan park ve tesisler büyük ilgi görüyor. Bayanlar, yapmış olduğu gözleme çeşitleri, Makarna, Lahmacun, çalkama ayran, sıcacık çay ile yolu düşen müşterilerini beklemeye başladı. Sırçalı Belediye Başkanı Tamer Gümüş, kadınları ziyaret etti, belediyeye ait sosyal tesislerde her türlü toplantıların, düğün, nişan gibi etkinliklerin de yapılabildiğini söyledi.