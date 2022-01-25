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Dizi setini ziyaret etti

Yozgat’ın Yerköy İlçesinde, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yerköy ve Çiçekdağı ilçelerinde çekimleri gerçekleştirilen ‘Bozkırın Kabadayısı’ isimli dizinin setini ziyaret etti.

25 Ocak 2022 Salı 00:38
Dizi setini ziyaret etti

Yerköy ve Çiçekdağı ilçelerinden bir grup genç bir araya gelerek amatör olarak YouTube kanalında yayınlamak üzere dizi çekimleri yapıyorlar. Bozkırın Kabadayısı ismini verdikleri dizinin çekimlerini hem Yerköy, hem de Kırşehir’in Çiçekdağı ilçelerinde kurdukları setlerde devam ettiriyorlar. Önümüzdeki günlerde YouTube kanalında yayınlanması beklenen Bozkırın Kabadayısı isimli dizinin çekimlerinin gerçekleştiği dizi setini Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ziyaret etti. Yılmaz, ‘’Yerköy ve Çiçekdağı’nda bulunan gençlerimizin bir araya gelerek hazırlamış oldukları ve önümüzdeki günlerde YouTube kanalında yayınlanacak olan Bozkırın Kabadayısı isimli dizi setini ziyaret ederek, dizi ekibinde yer alan kardeşlerimize başarılar diledik’’ dedi.

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