Diş ünitleri yenilendi

Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Babür Cevheroğlu, merkezin kurulduğu günden bu yana kullanılan diş ünitlerinin eskidiğini ve özelliklerini yitirdiğini söyledi. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ihtiyacı olan 16 ünitin alımının yapıldığını ve polikliniklere yerleştirildiğini ifade eden Cevheroğlu, "Yeni ünitlerimizle hem hastalarımız rahat edecek hem de doktorlarımız daha iyi hizmet verebilecek. Daha önce sadece birinci katta hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz ikinci katta yapılan tadilatın tamamlanmasıyla her iki katta da hizmet vermeye başladı’’ dedi.

Cevheroğlu, merkezin, Sorgun çevresindeki birçok ilçeye sağlık hizmet verdiğini anlatarak, "Bu nedenle hekim sayımızın bu yükü kaldıracak pozisyonda olması gerekiyor. Merkezimizde 7'ye düşen diş hekimi sayımız yeni atamalarla 15 oldu. Hekim sayımız şu anda yeterli olsa da ileride bu sayının 20'yi bulacağını ümit ediyorum." diye konuştu. •aa•