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Diplomatlar Sorgun’da

İsviçre Ankara Büyükelçiliği diplomatları, yürütülmekte olan bir proje kapsamında Yozgat’ın Sorgun ilçesine geldi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:44
Diplomatlar Sorgun’da

Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile İsviçre Büyükelçiliğinin beraber yürüteceği ‘Haklarımızla Birlikte Yürüyelim El Ele’ projesi kapsamında iki diplomat Sorgun’a geldi. Diplomatlar, Sorgun’da İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal’ı ziyaret ettikten sonra, Kaymakam Halil İbrahim Kazar ile makamda bir araya geldi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, çocuk hakları ve insan hakları konusunda bilinçlendirmek, geleceğe hazırlamak amacıyla İsviçre Büyükelçiliği ile birlikte yürütmek üzere ‘Haklarımızla Birlikte Yürüyelim El Ele’ projesini hazırladı, onay aldı. Projenin uygulama safhasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunmak üzere İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliğinden diplomatlar Sorgun ilçesine gelerek temaslarda bulundu.

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