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Dinletiye büyük beğeni

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde, Akdağmadeni Belediyesi ile Akdağmadeni Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği tarafından Şiir ve Müzik Dinletisi düzenlendi.

07 Mart 2022 Pazartesi 00:38
Dinletiye büyük beğeni

Akdağmadeni Belediyesi ve Akdağmadeni Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği tarafından konferans salonunda düzenlenen ve ülkemizin farklı bölgelerinden şairlerin ve ozanların sahne aldığı Şiir ve Müzik Dinletisi programına halk yoğun ilgi gösterdi. Şiir ve Müzik Dinletisi programına Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, Belediye Başkanımız Uzm. Dr. Nezih Yalçın,  siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akdağmadeni Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği Başkanı Osman Şahbaz, Akdağmadeni’nde kültür sanat alanında farklı etkinlikler düzenleyerek ilçenin tanıtımına ve kültürüne katkıda bulunmak istediklerini söyleyerek, ‘’Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen sanatın ve sanatçının her zaman yanında olan ve bugünkü programın gerçekleşmesine büyük katkı sunan Belediye Başkanımız Uzm. Dr. Nezih Yalçın’a teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda farklı programlarla inşallah karşınızda olacağız’’ diye konuştu. Akdağmadeni’nde sosyal refah seviyesini arttıracak, sanata ve kültüre katkı sunacak değerli etkinlikleri vatandaşlar ile buluşturmaya devam ettiklerini dile getiren Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Değerli şairlerimiz ve kendilerini alanında kanıtlamış halk kültürünü en iyi yansıtan ozanlarımız birbirinden güzel eserleri vatandaşlarımız ile buluştu. Akdağmadeni Belediyesi olarak ilçemizde bu tür etkinliklerin artması ve sürekli hale gelmesi için planlamalarımızı yapıyoruz. Şiir ve Müzik dinletisi etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen başta Akdağmadeni Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği’ne, ülkemizin dört bir yanından ilçemize gelerek programa katılan şair ve ozanlarımıza, bugün burada bizleri yalnız bırakmayan ilçemizin değerli kalemleri ve müzisyenleri ile her şeyin en iyisine layık olan kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi. Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz ise, ‘’Programı düzenleyen Akdağmadeni Belediyemize, dernek başkanı Osman Şahbaz’a ve yönetimine, programa şiirleri ve sözleri ile anlam katan şair ve ozanlarımıza teşekkür ederim’’ dedi.

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