Din görevlilerinden nasihat

Son olarak Atatürk Orta Okulu'muzu ziyaret eden din görevlileri, internet ve madde bağımlılığı konularında bilgiler verdi. ‘Değerlerimize sahip çıkalım, kötü alışkanlıklardan ve kişilerden uzak duralım’ uyarısında bulunan din görevlileri, ‘’Öğretmenlerimize ve idarecilerimize saygılı olalım, unutmayalım ki biz, ‘bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ medeniyetinin evlatlarıyız. Sizler ülkemizin geleceğisiniz, değerlisiniz, çalışın, gayretli olun, zamanlarınızı hep faydalı işlerle geçirin’ uyarılarında bulundular.