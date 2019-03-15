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Din görevlilerinden nasihat

ŞEFAATLİ Müftülüğünde görevli din görevlisi Murat Arar, Halim Selvi, Adem Caner ve Ünal Dursun, okulları ziyaret ederek, öğrencilere nasihat ediyor.

Din görevlilerinden nasihat

ŞEFAATLİ Müftülüğünde görevli din görevlisi Murat Arar, Halim Selvi, Adem Caner ve Ünal Dursun, okulları ziyaret ederek, öğrencilere nasihat ediyor.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
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Din görevlilerinden nasihat

Son olarak Atatürk Orta Okulu'muzu ziyaret eden din görevlileri, internet ve madde bağımlılığı konularında bilgiler verdi. ‘Değerlerimize sahip çıkalım, kötü alışkanlıklardan ve kişilerden uzak duralım’ uyarısında bulunan din görevlileri, ‘’Öğretmenlerimize ve idarecilerimize saygılı olalım, unutmayalım ki biz, ‘bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ medeniyetinin evlatlarıyız. Sizler ülkemizin geleceğisiniz, değerlisiniz, çalışın, gayretli olun, zamanlarınızı hep faydalı işlerle geçirin’ uyarılarında bulundular. 

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