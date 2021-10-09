Yozgat’ın Kadışehri ilçesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İlçe Müftüsü Oğuz Akdemir’i makamında ziyaret etti. Aksoy, ‘’Camilerimizin mihrabından, minberinden, kürsüsünden, minaresinden, Kur'an kurslarından yükselen sesin sahibi tüm din görevlisi arkadaşlarımın, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyorum. Ahirete irtihal eden hademe-i hayrata Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sıhhat ve afiyet içerisinde daha nice hizmetler nasip etmesini yine Rabbimden niyaz ediyorum’’ dedi. Aksoy, Müftü Akdemir’e Halk Eğitim Merkezi tarafından yapılan bir saati de hediye etti.