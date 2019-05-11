Diğer el görmedi

‘Değerlerimiz Özümüzdür’ projesi kapsamında öğrencilere yardımlaşma ve dayanışma bilinci vermek, hem de Ramazan Ayı iklimini yaşatmak amacıyla Ramazan Paketi kampanyası başlatıldı. Kısa sürede Öğrenciler, Velileri ve Öğretmenleriyle birlikte ramazan paketleri hazırladı. Paketler ve poşetler özenle tasnif edildi, ihtiyaç sahipleri belirlenip, evlerinin önüne bırakıldı.