Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Çekerek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile birlikte hazırladıkları projeye mali kaynak temini için başvuruda bulunduklarını söyledi. Ünal, ‘’Amacımız devletimizin küçükbaş koyun keçi dağıtımı ve destekleri bizi bu projeyi hayata geçirmemizi zorunlu kıldı. İhtiyaç olduğunu düşünerek projeyi hazırladık. Hayvan sağlığı ve parazitsiz bir ortamda besicilerimizin hayvanlarının verimlerini arttırabilmek için yıkama ve dezenfekte havuzu kazandıracağız. Üretici kardeşlerimizin daha iyi verim alabilmeleri için yapmış olduğumuz bu proje küçükbaş hayvan üreticilerimize şimdiden hayırlı olsun’’ dedi.