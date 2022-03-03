Dev yatırım için imzalar atıldı

140 milyon liralık yatırım bedeli ile Akdağmadeni tarihinin en büyük yatırımı olacak Biyogaz Enerji Tesisi için imzalar atıldı. Hayvansal atıkların çevreyi kirletmesinin önüne geçecek, zararlı metan gazının oluşturduğu sera etkisini önlemeyi amaçlayan, yenilenebilir enerji üretimiyle ilçe ve ülke ekonomisine katkı sunacak, zehirli gazlardan ve bakterilerden arındırılmış organik gübrenin çiftçilere ücretsiz dağıtılması yoluyla üretime doğrudan katkı sağlayacak Biyogaz Tesisi kurulumu için yatırımcı firma ile imzalar atıldı. Yaklaşık 30 dönüm arazi üzerine kurulacak tesiste hayvansal atıklardan elektrik enerjisi üretilecektir. 6 Megavat üretim kapasitesine sahip tesisin ön görülen maliyeti ise 140 milyon lira. 2 yıl içinde tam kapasite çalışmaya başlaması planlanan tesisin kurulumu için Akdağmadeni Belediyesi bütçesinden ödeme yapılmayacağı, yap işlet devret yöntemiyle tüm maliyetlerin yüklenici firma tarafından karşılanacağı kaydedildi. Kurulumdan itibaren belediyeye kar payı ödenirken, 15 yılın sonunda tesis tüm haklarıyla belediyeye devredilecek. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın Akdağmadeni Belediyesi olarak çevreye duyarlı, geleceğimizi temiz yarınlara taşıyacak önemli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Yer altı çöp konteyner sistemlerini ve Yozgat’ın lisanslı tek sıfır atık tesisini, atık getirme merkezini ilçelerine kazandırdıklarının altını çizen Yalçın, ‘’Atık su arıtma tesisi için yer tahsisi ve proje hazırlanması tamamlandı, finansman için çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi de bölgenin en fazla sayıda büyük baş ve küçükbaş hayvanını barındıran ilçemizde hayvansal atıklardan enerji üretimi sağlayacak, ayrıca çiftçilerimize gübre desteğinde bulunurken doğamızı koruyacak Biyogaz Tesisi için yatırımcı firmayla imzalarımızı attık. Yaklaşık 140 milyon lira gibi büyük bir yatırımla kurulacak biyogaz tesisi tam kapasite çalıştığı taktirde 6 MW elektik enerjisi üretilecektir. İlçemizde enerjiye dönüştürülecek hangi atık türü varsa bunları değerlendirmek istiyoruz. Geleceğimizi, çocuklarımızı, çevremizi daha güzel yarınlara taşımak geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmekle mümkündür. Bu güzel ve büyük projenin bölgemize, her şeyin en iyisini hak eden değerli halkımıza, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Akdağmadeni Belediyesi bölgesinde örnek projeler gerçekleştiren, doğasını koruyan, üretime destek veren yatırımlarına devam edecektir’’ dedi.