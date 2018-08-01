DEV BAYRAK SOLDU

Sorgun Belediyesi, ilçenin Üçtepeler olarak bilinen, ilçeye hakim bölgede, Gazetemiz Köşe yazarlarından işadamı Salim Taşçı tarafından oluşturulan ‘Salim Taşçı Gazeteciler Hatıra Ormanı’ sahasında 160 metre eninde 240 metre genişliğinde Türk Bayrağı yaptırdı. Geçen yıl Ekim ayının son gününde açılışı yapılan Türk Bayrağı’nın ay yıldızı için 500 ton mozaik kullanıldı. Türk Bayrağı’nda 20 bin ton taş yer aldı. Demir oksit boya kullanılarak renklendirilen ve bir yılda tamamlan Türk Bayrağının rengi, ağır geçen kış koşullarında kısa sürede solmaya başladı. Daha önce Yozgat şehir merkezindeki Türk Bayrağı’nı boyayan Yozgat İnceçayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karaca, solan bayrağı herhangi bir karşılık beklemeksizin boyamasını yapabileceğini söyledi. Karaca, ‘Uluslararası E-88 Karayolundan da rahatlıkla görülebilen dev Türk Bayrağı’nın renginin solgun olması hiç hoş görünmüyor. İlgililer gerekli boya desteğini vermeleri halinde yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde boyayıp, gerçek güzel görüntüsüne, rengine kavuşturabilirim’’ dedi.