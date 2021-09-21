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Destekli çalışma

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, Sarıkaya Belediyesi tarafından verilen destek ile yol sorunu çözümlenmeye çalışılıyor.

21 Eylül 2021 Salı 00:46
Destekli çalışma

 Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, İlçenin Yeni Mahalle’de sati kaplama yol yapım çalışmasına başladıklarını bildirdi. Karaca, ‘’Şefaatli Belediyesi olarak araç ve ekipman desteğinden dolayı Sarıkaya Belediye Başkanı Sayın Ömer Açıkel’e, şahsım ve ilçem adına teşekkürlerimi sunarım’’ dedi. Karaca, Yeni Mahalle Kanuni Caddesi ve Belediye Garajı yolundaki sati kaplama ve asfaltlama işlerinin de tamamlandığını, belediye ekipleri tarafından yeni yolları yapmaya devam edileceğini aktardı. 

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