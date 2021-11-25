Destek istendi

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında, SMA hastası Eslem Fatma Altındağ’ın Yozgatlıların desteği ile hayata tutunacağını söyledi. Yerköy Belediyesi olarak, Altındağ ailesinin her zaman yanında olacaklarını kaydeden Yılmaz, ‘’SMA Tip 1 hastası 6 Aylık Yozgatlı Eslem Fatma Altındağ yavrumuz için İl ve İlçe genelinde çeşitli kampanyalar düzenlenmektedir. Bizler de Yerköy Belediye olarak Eslem kızımız için elimizden gelen tüm caba ve gayreti göstereceğiz. Minik Eslem’in iyileşmesi için yurt dışında 'Zolgensma gen tedavisi' görmesi gerekiyor. Tek amacımız Eslem Fatma’nın iyileşmesidir. Bu zorlu zamanımızda kızımın iyileşmesi için tüm Yozgatlı hemşerilerimizden destek vermelerini bekliyoruz. Allah’ın izni ile tedavi için gerekli para toplanır, İnşallah en kısa zamanda Eslem Fatma sağlığına kavuşturacaktır” dedi. Canlı yayında konuşan baba Sefa Altındağ ve annesi Aslıhan Altındağ Başkan Ferhat Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. (Ferhat Kayhan / Yerköy)